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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الهلال السعودي: حصلنا على دعم كبير للحصول على لقب آسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أكد رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي أنه تعرض لضغوط كبيرة بعدما اتخذ قراره بمغادرة باوك اليوناني، لتدريب الزعيم.
وقال رازفان في حوار أجرته معه صحيفة "GSP.RO" الرومانية عقب تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، إنه يعيش مشاعر مختلطة في هذه اللحظة معتبراً أن الفوز بالكأس القارية حلم لأي مدرب.
وأوضح أنه منذ اللحظة الأولى بعد توليه تدريب الهلال، وهو يحمل مسؤولية كبيرة من أجل هذا اللقب.
وزاد: "كانت لدي دولة بأكملها تقف ورائي، ووضعت هذا الضغط علي من أجل الفوز بهذا اللقب".
وتابع: "لقد عشت الأسبوع الذي سبق المباراة وكأني في قفص وصباح المباراة عندما استيقظت من النوم قلت لنفسي إنه اليوم الأخير، لقد حان إطلاق سراحي بغض النظر عن النتيجة النهائية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال السعودي: حصلنا على دعم كبير للحصول على لقب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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