خاص.. النعاش: جاهزون أمام الإمارات.. ويكشف عن هدف اليمن في خليجي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أكد، سامي النعاش، المدير الفني للمنتخب الوطني، جاهزية جميع اللاعبين اليوم لخوض المواجه الثقيلة أمام الإمارات في أولى المواجهات ببطولة خليجي 24 المقامة في قطر 2019.



وقال النعاش في تصريح خاص لموقع "الخليج 365" قبيل المواجهة المنتظر ضد الإمارات: "تحضيراتنا طبيعيه والمنتخب من بداية اعداده منذ بطولة غرب اسيا مرورا بالتصفيات الاسيويه قدم اداء جيد".

Advertisements

وكشف النعاش عن خوض عدة مباريات ودية قبل الخوض في مواجهات خليجي 24 قائلاً: "خضنا مجموعه من المباريات قدمنا فيها عطاء متميز".

وعن هدف أسود سبأ في خليجي 24 قال: "ان شاء الله يتوج مشواره باداء ممتاز في بطولة كاس الخليج ويحقق نتايج ايجابيه".

ولم يحقق المنتخب الوطني على مر التاريخ أي انتصار في بطولات كأس الخليج.

وأوقعت القرعة، الفريق في المجموعة الأولى التي تضم قطر، والإمارات، والعراق، ويبدأ الفريق مشواره في البطولة غدًا الثلاثاء بمواجهة الإمارات على ستاد خليفة.