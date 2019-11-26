شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لو الدولة لها رأي أخر بشأن السوبر الأفريقي سيتم تنفيذه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه فى حالة توقيع عقوبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " على الزمالك، لرفضه المشاركة فى السوبر الأفريقى بالعاصمة القطرية "الدوحة" أمام الترجى التونسى، سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية

وأكد رئيس الزمالك فى المؤتمر الصحفى، الذى يعقد الان بمقر النادى، أن ملف السوبر سيتم إرساله إلى أجهزة الدولة، ورفض اللعب فى قطر قرار مجلس إدارة النادى، وحالة وجود رأى أخر للدولة، فسيتم تنفيذه فى الحال .

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ومن المفترض إقامة المواجهة بين الزمالك والترجى التونسى، شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة حتى 14 فبراير .

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركلات الترجيح، بنتيجة 5 - 4.