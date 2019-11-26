شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لو الدولة لها رأي أخر بشأن السوبر الأفريقي سيتم تنفيذه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس الزمالك فى المؤتمر الصحفى، الذى يعقد الان بمقر النادى، أن ملف السوبر سيتم إرساله إلى أجهزة الدولة، ورفض اللعب فى قطر قرار مجلس إدارة النادى، وحالة وجود رأى أخر للدولة، فسيتم تنفيذه فى الحال .
ومن المفترض إقامة المواجهة بين الزمالك والترجى التونسى، شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة حتى 14 فبراير .
وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركلات الترجيح، بنتيجة 5 - 4.
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