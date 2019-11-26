شكرا لقرائتكم أسامة عرابى : قفشة أصبح بديل حقيقي لعبد الله السعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابى نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن أداء محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الاهلى سد الفراغ الذى تركه عبد الله السعيد برحيله عن القلعة الحمراء وأضاف قائلا : " قفشة أثبت حضوره بشكل مميز فى تشكيلة الاهلى بفضل تحركاته المستمرة سواء بكرة أو بدون كرة مما يمنحه ميزة التمرير السهل وصناعة الفرص لزملاؤه "

ونجح فريق الأهلى فى تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز حتى الآن بعد الفوز على الجونة 4 / 0 فى إطار الجولة الخامسة بالدورى الممتاز برصيد 12 نقطة ويتبقى لقاء مؤجل أمام الزمالك.

وأضاف نجم الاهلى الاسبق : " قفشة أستطاع أن يسد الفراغ الذى تركه عبد الله السعيد فى تشكيلة المارد الاحمر وأتوقع أن يتصاعد أداؤه بشكل مميز فى الفترات المقبلة مع توالى مشاركاته وزيادة خبرته الافريقية والمحلية"

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وعن أداء الاهلى مع السويسرى رينيه فايلر علق أسامة عرابى : " الاهم من أن الاهلى يفوز بإستمرار مع فايلر أن الفريق الاحمر يقدم كرة ممتعة ويسعد جماهيره وهذا هو الاهم لان الاهلى يفوز على طول الخط هذا ليس جديداً على نادى القرن"