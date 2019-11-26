شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلي يطمئن على بعثة الفريق فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب رئيس الاسماعيلى ، رئيس البعثة بنقل أمنياته لفريق الكرة بعدم التفريط فى تذكرة التأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية .
ويدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الرابعة عصر اليوم الثلاثاء -بتوقيت القاهرة- اختبارًا صعبًا حينما يحل ضيفًا على نظيره الجزيرة الإماراتى على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبى ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الإسماعيلية يوم 23 أكتوبر الماضي انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون مقابل.
وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الاطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإسماعيلي يطمئن على بعثة الفريق فى الإمارات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.