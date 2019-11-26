شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: خالد الغندور رفض الظهور فى حلقة استثنائية بسبب الفلوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن بمقر النادى بميت عقبة، أن الإعلامى أحمد جمال رفض الظهور أيضا فى نفس الحلقة متحججا بظروف عائلية لديه ، إلا أنه عاد وأرجع أن جمال زعلان نظرا لأنه سيقدم برنامج على قناة الزمالك الخاصة فى تماما السادسة مساء وهو ما لم يعجبه .
وشدد رئيس الزمالك أن السبب فى تأخر انطلاق قناة الزمالك يرجع إلى هزيمة الزمالك بالأمس امام انبى بهدفين مقابل هدف بالدورى بعدما كان متفق على تصوير اللاعبين للبرومو اليوم إلا أن الخسارة افسدت كل شئ ، مضيفا أنه فور الإنتهاء من تصوير البرومو سيتم اطلاق القناة بعدها ب5 أيام مباشرة .
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