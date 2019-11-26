شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أى لاعب هرب وعمل نفسه مصاب ورفض خوض مباراة الأمس أمام إنبى سيتم محاسبته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال المؤتمر المنعقد حاليا بمقر النادى بميت عقبة أن أى لاعب هرب وعمل نفسه مصاب ورفض خوض مباراة الأمس أمام إنبى سيتم محاسبته . كان الزمالك قد خسر بالأمس امام إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة السادسة للدورى . وأضاف منصور أنه اتخذ قرارا بعدم حصول اى لاعب والجهاز الفنى على أى مكافأة حتى نهاية الموسم فى إطار سعيه نحو فرض حالة من النظام والإلتزام على الفريق الكروى ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ما حدث بالامس مهزلة بكل المقاييس

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