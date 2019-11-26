شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يقرر تكريم لاعبي المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكريم لاعبي المنتخب الاولمبي بعد فوزه ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، ومن ثم الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 ومنهم لاعبى الأهلى .

ووجه مرتضى منصور التهنئة للهلال السعودي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أسيا، معلقاً :"بنفكرهم أننا كسبناهم في السوبر المصري السعودي"

وأكد رئيس نادى الزمالك أن عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل مباراة إنبى فى الجولة الخامسة بالدورى ، بـ 48 ساعة فقط ، سيتم إذاعته بعد مباراة الكونغو .

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قال منصور فى المؤتمر الصحفى، إذا تم إذاعة القاء بينى وبين اللاعبين ، لن يتخلى حمهور الزمالك عن فريقه ، وسيظل داعما له .

ويعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا للكشف عن موقفه من مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى و المقرر إقامتها فى قطر .

يذكر أن الزمالك خسر من إنبى فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى ، بهدفين مقابل هدف ، بعد فترة توقف للمسابقة المحلية دامت 50 يوما لمشاركة المنتخب الأولمبى و المنتخب الأول فى التصفيات الأفريقية .