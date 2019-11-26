شكرا لقرائتكم كواليس رحلة الأهلى لتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحركت بعثة النادى الأهلى منذ قليل من مطار الجونة متجهة لتونس ، و تستغرق رحلة سفر الأهلي لتونس 3 ساعات و40 دقيقة، وذلك على متن طائرة خاصة قبل مواجهة فريق النجم الساحلى مساء الجمعة المقبلة باستاد رادس والتى تأتى فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالمجموعة التى تضم أيضًا الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة الفريق التى خاضت مباراة الجونة أمس بالدورى وستخوض مواجهة النجم الساحلى المرتقبة، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو، فيما استبعد فايلر من رحلة الجونة وتونس كلاً من: حمدى فتحى ومحمود متولى للإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.