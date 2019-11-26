شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف تهديد قطر له بالقتل وخطف أبنائه وحفيده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه من إجرام قطر ترديدهم بقتل أحمد و أمير مرتضى ، حتى يتم اتهام الاهلى ، وبذلك تشتعل الأمور و يزداد الغضب بين الناديين ، وهذا كله شغل قطر لذلك لن نلعب السوبر هناك . وقال منصور إنه وصلته رسائل من قطر بأنه سيتم خطف حفيده ، وإذا تم خطفه ستموت " قائلا: " بيهددوني بخطف حفيدي وقتل ولادي واختراق تليفوني وبعتو منه شتايم للناس كلها "

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف تهديد قطر له بالقتل وخطف أبنائه وحفيده... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.