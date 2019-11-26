شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: خبراء الكرة اللى اختاروا ميتشو اختفوا وسنحاسبه على الخسارة من إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الجهاز الفنى للفريق سيتم محاسبته بعد ما شهدته مباراة الأمس أمام إنبى، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، إلا ان العقاب سيكون بعد عودة الفريق من الكونغو .

وأكد "منصور" خلال المؤتمر الصحفى أن مجلس الإدارة يوفر كل شئ للاعبى الفريق، ولا يوجد أى لاعب له مليما لدى الأدارة ، لكن لدينا لاعب طماع يريد الحصول على 20 مليون جنيها فى السنة، ومن يقول له أى أموال سأقول له أنت كاذب .

وأشار "منصور" أن خبراء الكرة، الذين اختفوا فى الوقت الحالى هم من اختاروا ميتشو، و لكن ليس لديهم الشجاعة لإعلان ذلك، بانهم اختاروا ميتشو .

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ويعقد الزمالك مؤتمرا صحفياً للإعلان عن أسباب الهزيمة أمام إنبى و كذلك موقف الفريق من المشاركة فى السوبر الأفريقى .