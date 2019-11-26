شكرا لقرائتكم جماهير الإسماعيلى بالإمارات تحرص على حضور مواجهة الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من جماهير النادى الاسماعيلى المتواجدة فى دولة الامارات من أجل حضور مباراة العودة أمام فريق الجزيرة الأماراتى، على الذهاب الى مقر إقامة الفريق للحصول على التذاكر الخاصة بمباراة فريقهم امام الجزيرة الاماراتى فى اياب دور الـ 16 من كاس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية".

ومن المنتظر ان تشهد المدرجات حضور جماهيرى كبير لمؤازرة الفريق ، من اجل الصعود تخطى عقبة الفريق الجزراوى والتأهل للدور ربع النهائى .

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ويدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الرابعة عصر اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - اختبارًا صعبًا حينما يحل ضيفًا على نظيره الجزيرة الإماراتى على استاد محمد بن زايد بأبو ظبى ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسماعيلية يوم 23 أكتوبر الماضى انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون مقابل .

وكان الإسماعيلى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الاطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين .