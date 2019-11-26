شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك السوبر الأفريقي فى قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يخوض مبراة السوبر الأفريقي أمام الترجى التونسي، فى العاصمة القطرية الدوحة، والمقرر اقامتها فى 14 فبراير المقبل .

وقال مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بالقلعة البيضاء : "مجلس الزمالك عقد جلسة بالأمس وتلقيت رأياً بخوض المباراة بداعى أنها حدث رياضى يلعب فى أى مكان مثل ملاعب الاسكواش وهذه وجهة نظر بعض اعضاء المجلس ونحترمها ، ولكن التصويت النهائى بأننا لن نلعب المباراة "

وأضاف رئيس الزمالك : " اتخذنا قرار نهائى بعدم لعب مباراة السوبر الافريقى بالتصويت" .

وأعلن الترجى التونسى، اليوم الخميس، عن إقامة نهائى كأس السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم 14 فبراير المقبل.

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وسيقام اللقاء فى العاصمة القطرية الدوحة كما أعلن النادى التونسى. وحصد الترجى لقب دورى أبطال أفريقيا، فيما فاز الزمالك ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".

وكان من المفترض اقامة المواجهة شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركلات الترجيح، بنتيجة 5 - 4.