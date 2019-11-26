شكرا لقرائتكم منصور: ما حدث فى مباراة إنبي مهزلة والصباحي لا يصلح أن يكون حكماً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ما حدث في مواجهة فريقه أمام انبي بالمهزلة، منتقداً حكم اللقاء محمد الصباحي، مؤكداً أنه كان أحد أهم أسباب خسارة الأبيض بنتيجة 2/1 بسبب قرارته العسكية والخاطئة. وقال مرتضي منصور خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المقام حالياً في مقر نادي الزمالك:"هذه هي الأشكال التي يختارها عمرو الجنايني وجمال الغندور..الصباحي لا يصلح أن يكون حكم..لابد من حساب الجنايني على اختياره جمال الغندور وأعضاء لجنته"

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