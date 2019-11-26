شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف عن جلسة عتاب مع تركى آل الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مرتضى منصور : "بقول لجمهور الزمالك أوعى تقع فى الفخ ، انتبه ملكش دعوة بتركى ال الشيخ ، يارتنى كنت خدت ساعات كنت بعتها وحطيت فلوسها فى السيدة زينب "
وسيقام اللقاء فى العاصمة القطرية الدوحة كما أعلن النادى التونسى. وحصد الترجى لقب دورى أبطال أفريقيا، فيما فاز الزمالك ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".
وكان من المفترض اقامة المواجهة شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة.
وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركلات الترجيح، بنتيجة 5 - 4.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف عن جلسة عتاب مع تركى آل الشيخ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.