شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف عن جلسة عتاب مع تركى آل الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر القلعة البيضاء ، إنه سوف يعقد جلسة مع المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية حتى يتعاتب معه لانه لايخون العيش والملح - على حد وصفه .

وأعلن مرتضى منصور عدم خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى فى قطر.

وقال مرتضى منصور : "بقول لجمهور الزمالك أوعى تقع فى الفخ ، انتبه ملكش دعوة بتركى ال الشيخ ، يارتنى كنت خدت ساعات كنت بعتها وحطيت فلوسها فى السيدة زينب "

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وسيقام اللقاء فى العاصمة القطرية الدوحة كما أعلن النادى التونسى. وحصد الترجى لقب دورى أبطال أفريقيا، فيما فاز الزمالك ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".

وكان من المفترض اقامة المواجهة شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركلات الترجيح، بنتيجة 5 - 4.