اخبار الرياضه

مرتضى منصور يكشف عن جلسة عتاب مع تركى آل الشيخ...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف عن جلسة عتاب مع تركى آل الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر القلعة البيضاء ،  إنه سوف يعقد جلسة مع المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية حتى يتعاتب معه لانه لايخون العيش والملح - على حد وصفه . 

 

وأعلن مرتضى منصور عدم خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى فى قطر.

 

وقال مرتضى منصور  : "بقول لجمهور الزمالك أوعى تقع فى الفخ ، انتبه ملكش دعوة بتركى ال الشيخ ، يارتنى كنت خدت ساعات كنت بعتها وحطيت فلوسها فى السيدة زينب " 

 

Advertisements

وسيقام اللقاء فى العاصمة القطرية الدوحة كما أعلن النادى التونسى. وحصد الترجى لقب دورى أبطال أفريقيا، فيما فاز الزمالك ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".

 

وكان من المفترض اقامة المواجهة شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة.

 

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركلات الترجيح، بنتيجة 5 - 4.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف عن جلسة عتاب مع تركى آل الشيخ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا