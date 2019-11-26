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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة نادى مصر ووادى دجلة على ستاد الكلية الحربية ومباراة مصر المقاصة وحرس الحدود على ستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة السادسة للمسابقة .

موعد مباراة نادى مصر ووادى دجلة

تقام مباراة نادى مصر ووادى دجلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السادس للدوري فى مواجهة يدخلها الفريقين بحثاً عن تصحيح الاوضاع لاسيما أن الظهور الاخير لنادى مصر فى المسابقة شهد خسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد فيما تعادل وادى دجلة مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل فريق.

ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات تعادل فى ثلاثة وخسر مرتين ولم يحقق الفوز مطلقاً وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه ستة أهداف بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى مباراتين ولم يحقق الفوز أيضاً وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .

وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بالبحث عن أول فوز فى المسابقة لاسيما فى مواجهة دجلة صاحب نفس الرصيد من النقاط لضمان الابتعاد عن مراكز قاع الجدول مبكراً وشدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه عدم وجود فرصة لخسارة نقاط مجدداً لاسيما بعد فترة الاعداد التى قام بها الفريق خلال فترة توقف الدوري مطالباً بفتح صفحة جديدة فى المسابقة عنوانها الانتصارات .

موعد مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود

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تقام مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري وكان أخر ظهور للفريق الفيومى قد شهد تعادلا مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق فيما فاز الحدود على الاسماعيلى بهدف دون رد.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاثة ولم يخسر ومازال لديه مباراة مؤجلة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وطالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بإستعادة الانتصارات مرة أخرى فى الدوري بعد سلسلة المباريات الودية القوية التى خاضها الفريق فى فترة توقف الدوري لاسيما أمام منافس صعب لايستهان بقدرات لاعبيه ، على الجانب الأخر يعتزم طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود مواصلة الصحوة مع فريقه متمنياً ألا يكون اللاعبين قد تأثروا سلباً بفترة التوقف الدوري لخطف النقاط الثلاث من أنياب الفريق الفيومى والتقدم فى سباق مراكز جدول المسابقة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.