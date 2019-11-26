جدول مباريات كأس الخليج العربي 24 والقنوات الناقلة للمباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

ننشر جدول مباريات كأس الخليج العربي 24 والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة المقامة على أرض “قطر”، حيث تبدأ بطولة كأس الخليج 24 اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 26 نوفمبر 2019م، وسوف تكون المنافسة بين ثمانية منتخبات بهدف التتويج بالبطولة الهامة بالنسبة لدول الخليج العربي، وتزداد أخمية هذه البطولة لدولة قطر باعتبارها استعداداً هاماً من أجل استضافة كأس العالم 2022 المقرر إقامته بدولة قطر، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر مواعيد مباريات كأس الخليج العربي لكي يتعرف الجميع على مواعيد مباريات المنتخب التابع له، ويمكنكم التعرف أيضاً على قائمة الدول الثمانية من خلال النقاط التالية:

المنتخب القطري. منتخب الإمارات. منتخب اليمن. منتخب العراق. منتخب عُمان. منتخب السعودية. منتخب الكويت. منتخب البحرين.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 24

يشارك 8 منتخبات خليجية في البطولة المقامة على أرض قطر تم بيانهم من خلال النقاط السابقة، وقد تم تقسيم المنتخبات الثمانية على مجموعتين، حيث جاءت المنتخبات الآتية (قطر، الإمارات، اليمن، العراق) في المجموعة الأولى A، بينما جاء في المجموعة الثانية B المنتخبات الآتية (عُمان، السعودية، الكويت، البحرين)، وسيتم انطلاق أولى مباريات البطولة اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 26 نوفمبر 2019م.

وسوف تجمع المباراة الافتتاحية للبطولة بين الدولة المستضيفة “قطر” والمنتخب العراقي، كما يواجه منتخب الإمارات العربية المتحدة منتخب اليمن اليوم أيضاً، ويسعى المنتخب القطري للحصول على البطولة لكي يكون عاماً حافلاً بالانتصارات، حيث فاز باللقب الآسيوي في دولة الإمارات، وشارك في كوبا أمريكا المقامة في دولة البرازيل، إلى جانب البداية المتميزة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023، كما تسعى كافة المنتخبات المشاركة في البطولة للفوز بالبطولة، ومن يرغب في التعرف على جدول مباريات كأس الخليج العربي 24 يمكنه ذلك من خلال التالي:

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 24

يمكنكم التعرف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي، ومواعيد مباريات الإمارات، ومواعيد مباريات المنتخب العراقي وغيرهم من المنتخبات الخليجية الأخرى المشاركة في البطولة من خلال الجدول التالي:

م اليوم المباراة بتوقيت مصر استاد المباراة 1 الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 قطر X العراق الإمارات X اليمن 18:30 20:30 استاد خليفة الدولي استاد عبد الله بن خليفة “الدحيل” 2 الأربعاء 27 نوفمبر 2019 عُمان X البحرين السعودية X الكويت 16:30 19:00 استاد عبد الله بن خليفة “الدحيل” 3 الجمعة 29 نوفمبر 2019 الإمارات X العراق اليمن X قطر 16:30 19:00 استاد خليفة الدولي 4 السبت 30 نوفمبر 2019 الكويت X عُمان البحرين X السعودية 16:30 19:00 استاد عبد الله بن خليفة “الدحيل” 5 الاثنين 2 ديسمبر 2019 قطر X الإمارات الكويت X البحرين Advertisements اليمن X العراق عُمان X السعودية 16:30 16:30 19:00 19:00 استاد خليفة الدولي استاد خليفة الدولي استاد عبد الله بن خليفة “الدحيل” استاد عبد الله بن خليفة “الدحيل” 6 الخميس 5 ديسمبر 2019 “نصف النهائي” أول المجموعة A ضد ثاني المجموعة B أول المجموعة B ضد ثاني المجموعة A لم يُحدد لم يُحدد لم يُحدد لم يُحدد 7 الأحد 8 ديسمبر 2019 “النهائي” الفائز من نصف النهائي 1 X الفائز من نصف النهائي 2 استاد خليفة الدولي لم يُحدد

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القنوات الناقلة مباريات بطولة كأس الخليج العربي 24

سيتم نقل مباريات بطولة كأس الخليج الرابع والعشرون عبر العديد من القنوات الرياضية المفتوحة مجاناً، حيث يمكنكم التعرف على قائمة القنوات الناقلة مجاناً للبطولة اليوم من خلال التالي: