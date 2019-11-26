مرتضى يفتح النار على خالد الغندور وأحمد جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الثنائي خالد الغندور، وأحمد جمال، المقدمين السابقين لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم.
وقال مرتضى في تصريحات بالمؤتمر الصحفي المنعقد في نادي الزمالك، إن الثنائي رفض الظهور في حلقة الأسبوع الماضي من قناة الحدث، رغم طلبه.
وأكمل: "خالد الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، أما أحمد جمال فاعترض على الظهور في برنامج الساعة 6 على قناة الزمالك، وليس في برنامج مسائي مثل الغندور".
وأضاف: "هما دول الزملكاوية اللي عاملين نفسهم زملكاوية".
وكان برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث، تم إيقافه، انتظارًا لظهور قناة نادي الزمالك.
وعقب مرتضى على تأخر ظهور قناة الزمالك: "القناة معطل ظهورها لعدم تصوير اللاعبين لبرومو القناة".
ويعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيا، للحديث عن أزمة مباراة السوبر المقرر إقامته في قطر بين الزمالك والترجي التونسي، وكذلك الحديث عن شؤون الفريق بعد الخسارة الأولى بالدوري أمام إنبي.
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