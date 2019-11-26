مرتضى: سأعقد جلسة مع تركي آل الشيخ وهنتحاسب على كل كلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة

ويعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي في ميت عقبة للحديث عن الهزيمة التي تعرض لها الزمالك أمام إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وقال رئيس الزمالك: سأعقد جلسة أنا وتركي آل الشيخ وهنتحاسب على كل كلمة اتقالت بس على الترابيزة عشان بينا عيش وملح".