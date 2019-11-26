محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة
ويعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي في ميت عقبة للحديث عن الهزيمة التي تعرض لها الزمالك أمام إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من بطولة الدوري.
وقال رئيس الزمالك: سأعقد جلسة أنا وتركي آل الشيخ وهنتحاسب على كل كلمة اتقالت بس على الترابيزة عشان بينا عيش وملح".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: سأعقد جلسة مع تركي آل الشيخ وهنتحاسب على كل كلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.