مرتضى منصور: أين من اختاروا ميتشو؟ يختبئون الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باللوم على نجوم الزمالك القدامى، الذين تمت استشارتهم قبل التعاقد مع الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.

وقال منصور في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الزمالك ظهر اليوم الثلاثاء: "أين من اختاروا ميتشو؟ يختبئون الآن، ولا يجرؤ شخص منهم أن يخرج للعلن ويقول أنا من اخترت المدرب الصربي."

وتُوج الزمالك تحت قيادة المدرب الصربي بكأس مصر، عقب التعاقد معه في الصيف الماضي، قبل أن تتراجع النتائج بخسارة لقب السوبر المصري لمصلحة الأهلي، قبل فقدان خمس نقاط خلال الجولات الخمس الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك مساء أمس الاثنين أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف الأهلي صاحب المركز الأول.