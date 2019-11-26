مرتضى منصور: مجلس الإدارة قرر عدم لعب السوبر الإفريقي في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن موقف الفريق من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، مؤكدًا أن الفريق لن يخوض السوبر في قطر.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن يوم 14 فبراير موعدًا لمباراة السوبر الإفريقي في الدوحة.

وقال مرتضى منصور من خلال مؤتمر صحفي في النادي اليوم الثلاثاء: "كان هناك اجتماع مجلس إدارة، البعض صوت بالتعامل مع الموقف من الناحية الرياضية وأن نذهب مثلما ذهبت بعثات رياضية أخرى."

وأضاف: "هناك أصوات رفضت الأمر، التصويت أننا لن نلعب في قطر."

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وأكمل: "قطر دولة معادية، الكاف يستفز الزمالك، الكاف يهدد بنقل المقر خارج مصر، لا أزمة في نقل مقر الكاف من مصر فهو يخدم نادي واحد فقط."

وواصل: "تقرير مباراة جينيراسيون والزمالك اعتبر الزمالك فائزًا وفاطمة سامورا تدخلت وأعادت المباراة، الأمر سهل يا فاطمة نحن فريقان من إفريقيا، لنلعب السوبر الإفريقي في إفريقيا، مستعد للعب في تونس."

ووجه مرتضى منصور الحديث لنادي الترجي وقال: "الترجي أصدر بيان أنه جاهز للعب في قطر، إنهم ينتهزون الفرصة، لن ألعب في أرض الخيانة، والملف سيتم إحالت للدولة."

واختتم: "اللعب في قطر تهلكة، ليس لدينا سفير هناك وفي حال توقيع عقوبات سنلجأ للمحكمة الرياضية، لو الدولة لها قرار أخر، نحن نحترم بلدنا لكن موقفنا الآن عدم اللعب".