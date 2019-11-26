مرتضى للاعبي الزمالك: لا أريد مرتزقة بالفريق ولا مستحقات لكم لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

توعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي فريقه، بسبب ما وصفه بـ"مهزلة" مباراة إنبي ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وخسر الزمالك بهدفين لهدف أمام إنبي، ليبقى في المركز الرابع برصيد 40 نقاط من 5 مباريات.

وقال مرتضى في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، الذي يعقده بمقر النادي: "لن يحصل أي لاعب على أي جنيه، أو مكافآة لنهاية الموسم، بعد مهزلة مباراة إنبي، بمساعدة محمد الصباحي الحكم الذي أوقعنا الموسم الماضي أمام سموحة".

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وأكمل: "وفرنا كافة الإمكانيات للاعبين، ولم نتأخر في دفع أي مستحقات للاعبين"، واستدرك: "لكنهم طماعين، كل لاعب عايز 20 مليون، وأنا مش هعمل فتنة في الفريق".

وأضاف: "لن أعدل عقود أي لاعب.. الموضوع منتهي".

وسرد: "أبلغت اللاعبين قبل مباراة إنبي، بأنني لا أريد مرتزقة في الفريق، من يريد الرحيل، فليحضر عرض ليرحل".

واختتم: "أبلغت اللاعبين بأن الشركة الراعية تأخرت في صرف مستحقات النادي، وبعد صرفها وسددت للاعبين مستحقاتهم، ووضعت في حساب طارق حامد ٢ مليون جنيه منذ يومين".