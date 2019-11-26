بينهم صلاح.. يويفا يعلن قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المرشحين للدخول في التشكيل المثالي لعام 2019 والذي شهدت بصمة مصرية بتواجد النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن القائمة المكونة من 50 لاعبًا، رفقة 10 من زملائه المتوجين ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة.

كما شهدت القائمة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

التصويت يتم باختيار الجمهور، حيث يختار كل شخص تشكيله المثالي على أن يتم الإعلان النهائي عن القائمة الأفضل في التاسع من يناير المقبل.

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القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول"، إيدرسون "مانشستر سيتي"، يان أوبلاك "أتليتكو مدريد"، أندره أونان "آياكس"، مارك أندريه تير شتيجن "برشلونة".

الدفاع: خوردي ألبا "برشلونة"، ترنت- ألكسندر أرنولد "ليفربول"، سيزار أزبليكويتا "تشيلسي"، دالي بليند "آياكس"، ماتياس دي ليخت "يوفنتوس"، خيمينز "أتليتكو مدريد"، جوشوا كيميتش "بايرن ميونخ"، كاليدو كوليبالي "نابولي"، إيمريك لابورت "مانشستر سيتي"، جيرارد بيكيه "برشلونة"، سيرخيو راموس "ريال مدريد"، آندي روبيرتسون "ليفربول"، نيكولاس تاجليافيكو "آياكس"، فيرجيل فان دايك "ليفربول"، يان فيرتونخين "توتنهام".

الوسط: تياجو ألكانتارا "بايرن ميونخ"، بيرناردو سيلفا "مانشستر سيتي"، برونو فيرنانديز "بورتو"، كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، فرينكي دي يونج "برشلونة"، آنخيل دي ماريا "باريس سان جيرمان"، فابيان رويس "نابولي"، فابينيو "ليفربول"، جوردان هندرسون "ليفربول"، جورجينيو "تشيلسي"، نجولو كانتي "تشيلسي"، ديفيد سيلفا "مانشستر سيتي"، دوني فان دي بييك "آياكس"، جورجينو فينالدوم "ليفربول"، حيكم زياش "آياكس".

الهجوم: دوشان تاديتش "آياكس"، رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي"، هيونج مين سون "توتنهام"، محمد صلاح "ليفربول"، كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، ليونيل ميسي "برشلونة"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، ساديو ماني "ليفربول"، روبيرت ليفاندوفيسكي "بايرن ميونخ"، هاري كين "توتنهام"، إيدين هازارد "ريال مدريد"، سيرجي جنابري "بايرن ميونخ"، روبيرتو فيرمينو "ليفربول"، بيير- ايمريك أوباميانج "آرسنال"، سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي".