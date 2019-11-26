بالصور.. مصطحبا 22 لاعبا.. الأهلي يسافر إلى تونس لمواجهة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

غادرت بعثة النادي الأهلي من مطار الغردقة، متجهة إلى تونس، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس بالعاصمة التونسية، في افتتاحية مباريات مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي بالمجموعة الثانية التي تضم النجم الساحلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

وتضم قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد.

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الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج.

وسط الهجوم: وليد سليمان، وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي "أفشة"، ورمضان صبحي، وجيرالدو، وحسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.

ويخوض الفريق مرانه الأول في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، على ملعب الجامعة التونسية، فيما يخوض مرانه الأخير استعدادا للمباراة يوم الخميس على ملعب رادس الذي يحتضن المباراة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، قبل السفر إلى تونس، أن النجم الساحلي صاحب خبرات طويلة في البطولة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة كونها تجمع بين الفريقين أصحاب التصنيفين الأول والثاني ببالمجموعة.

وتخلف سامي قمصان المدرب المساعد، عن السفر مع الفريق، بعد تكليف من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بعودته لقيادة مران اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس.