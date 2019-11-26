"الجوكر عمار".. الأفضل في إفريقيا.. فضّله أجيري على الشحات ورمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي:

خطف عمار حمدي، لاعب الأهلي، ومنتخب مصر الأوليمبي، الأضواء في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام، والتي استضافتها مصر، وتوجت بها على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف .

تواجد عمار حمدي، في تشكيل نجوم أفريقيا، والذي أعلنه الاتحاد الأفريقي "كاف" عقب نهاية المباراة النهائية، بالبطولة، ومعه أربع نجوم آخرين محمد صبحي،أحمد رمضان "بيكهام"رمضان صبحي ومصطفى محمد .

شارك عمار 20 عاما، مع المنتخب في المباراة الأولى بدور المجموعات، أمام مالي، بعد تعرض ناصر ماهر لإصابة في الكتف خلال الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء، ليخرج اللاعب باكيا، ويحل بدلا عنه عمار حمدي، ويبدأ في التألق .

استمر حمدي، في مباراة غانا أساسيا في الجولة الثانية، ثم الغياب أمام الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحصوله على إنذارين، قبل العودة بقوة أمام جنوب إفريقيا، في مباراة نصف النهائي والتتويج بجائزة رجل المباراة.

وأخيرا شارك أساسيا في مباراة النهائي أمام كوت ديفوار، أي أن اللاعب شارك في أربع مباريات من أصل خمسة مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المنتهية منذ أيام.

الجوكر:

لعب عمار مع الاتحاد السكندري في 4 مراكز، الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، ومركز صانع الألعاب، ومهاجم ثاني.

ولكن لعب مع المنتخب الأوليمبي معظم فترات الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام، ظهير أيمن متقدم، حيث كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب يلعب بخطة 3-3-3-1، ليعيد غريب توظيف اللاعب أثناء البطولة في مركز الوسط المدافع، مع منحه حرية اللاعب في أي مكان في الملعب، على أن يلتزم بالنواحي الدفاعية.

انتقال تاريخي

انتقل عمار حمدي، إلى الأهلي في صيف 2018 قادم من فريق النصر، الذي هبط لدوري القسم الثاني موسم 2017-2018، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه.

Advertisements

ولم يحصل عمار مع القلعة الحمراء على فرصة المشاركة في أي مباراة رسميا مع الأهلي حتى الآن، حيث طلب فريق الاتحاد السكندري ضم اللاعب في يناير 2019، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

قبلة الحياة

سجل ابن العشرين عاما تألق لافت مع الفريق السكندري، بالمشاركة معه في 15 مباراة محلي، وتسجيله لثلاثة أهداف مهمة، هدفان منهم ضد المصري في الدوري في مباراة انتهت 2-2، وهدف أمام الإنتاج الحربي، كما أنه صنع أربع أهداف آخرين.

أرقامه لفتت انتباه أجيري

تمكن عمار حمدي من شد انتباه المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الأول، بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه مع الاتحاد، فقرر ضمه للمنتخب في معسكر مارس 2019، لخوض مباراة ودية في نيجيريا، وخسرها المنتخب بهدف نظيف، ومباراة النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا 2019 الماضية.

وكان يتواجد في هذه الفترة رمضان صبحي في الأهلي وحسين الشحات وغيرهم، إلا أن المكسيكي فضل عمار لقناعته بامكانياته.

عودة

بعد انتهاء إعارته للاتحاد والأداء الذي قدمه، رفض النادي الأهلي تجديد إعارته مرة أخرى، ولكن اللاعب لم يشارك مع القلعة الحمراء إطلاقا، حتى جاءت بطولة أمم أفريقيا، وكانت بمثابة إعادة الفرصة للاعب لتقديم نفسه من جديد.

وأعلن اللاعب من قبل، أتمنى الحصول على فرصة في الأهلي، وإذا لم يحدث ذلك سأرحل إلى أحد الأندية التي تريدني.

ويمتلك عمار، العديد من العروض، أبرزها الاتحاد السكندري، الذي سبق وأعلن أكثر من مرة أنه يريد اللاعب.