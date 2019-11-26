مرتضى منصور عن مباراة السوبر الأفريقي في قطر: القرار النهائي للدولة

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، ان القرار النهائي للدولة، في أزمة اقامة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي في قطر.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي المنعقد بالزمالك اليوم، ان هناك اجهزة محترمة في الدولة واذا وافقت على خوض الزمالك المباراة في قطر لن يمون لديه مانع لأن نادي الزمالك جزء من الدولة.

وتابع: "رأيي مجلس ادارة لن أخوض المباراة في الخيانة بالدوحة، اذا كان لديهم ظباط مخابرات وسبوا جيش مصر او الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، لاعبي الزمالك سيعتدوا عليهم بالضرب وبالتالي سيتم حبسهم، ومن الوراد أن يأخذوهم كأسرى لحين تنفيذ الدولة طلباتهم". وواصل: "اذا تم معاقبتنا من الكاف

سنتوجه للمحكمة الرياضية ، الااحلد الأفريقي وفاطمة سامورا يستفزان الزمالك"، مشيرا الى أن الزمالك كان من حقه الفوز على جينيراسيون اعتباريا لكن فاطمة سامورا قررت اعادة اللقاء.

وأردف: "المسالة بسيطة .. الزمالك والترجي فريقين من أفريقيا، لماذا نلعب في دولة أخرى معادية وخارج القارة ؟!، لدي استعداد للعب السوبر في تونس لكن يؤسفني ان الترجي اعلن استعداده لخوض اللقاء في قطر وهذا موقف غير طبيعي".