مرتضى منصور: هناك خطة لتدمير الزمالك.. وأمتلك الأدلة والتسجيلات

أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك خطة واضحة لتدمير نادي الزمالك في المرحلة الحالية. وقال مرتضي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر النادي : " هناك خطة لتدمير الزمالك وتدمير مرتضى منصور لأنني أدافع عن بلادي بسبب الموقف السياسي". النادي : " هناك خطة لتدمير الزمالك وتدمير مرتضى منصور لأنني أدافع عن بلادي بسبب الموقف السياسي". وأضاف: " املك الأدلة والاعترافات والتسجيلات أمام النيابة، هناك فئة على رأسها احمد سليمان وعباس والعتال ومصطفى عبد الخالق ولؤي دعبس". وإختتم رئيس الزمالك :" هناك عصابة ضد الزمالك وهذا ليس كلامي لكن كل الكلام موثق بالادلة".

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