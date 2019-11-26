مرتضى منصور: بعض لاعبي الزمالك طماعين.. ومش عاوز مرتزقة داخل الفريق

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، ان مجلس الإدارة قام بتوفير جميع طلبات الجهاز الفني واللاعبين، لا يوجد أي لاعب بالفريق له أي مستحقات لدى النادي، ولكن يوجد بعض اللاعبين "الطماعين".

وتابع في المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي: "اي لاعب يتحدث عن مستحقات متأخرة له.. اقول له انت كاذب، المستحقات المتأخرة 2% فقط وتم خصمها لأسباب".

وعن خسارة الزمالك أمام انبي في الدوري قال: " هناك اخطاء واضحة وسيتم محاسبة الجهاز الفني عليها، الحساب سيكون عقب مباراة الكونغو، وأي لاعب تهرب من مباراة إنبي سيكون له حساب، جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني مجمدة بعد المهزلة التي حدثت بالأمس".

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وأضاف: "محمد الصباحي ساعد على المهزلة

التي حدثت بالأمس، هناك أكثر من كرة غريبة ضد فريق الزمالك، هذه اختيارات عمرو الجنايني وجمال الغندور".

وواصل: "لن اقوم بتغيير او تعديل اي عقود لأي لاعب في الفريق خلال الفترة القادمة، لا اريد في الفريق لاعبين مرتزقة، اي لاعب يمتلك عقد خارجي يأتي به ثم يرحل".

وأتم تصريحاته قائلا: "اودعت مبلغ ٢ مليون جنية في حساب طارق حامد منذ يومين ولا يوجد أي مستحقات متأخرة لأي لاعب".