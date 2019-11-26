رسميًا.. الزمالك يعلن عدم المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي بقطر

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة قد اتخذ قراراً رسمياً بعدم خوض مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي والتي تقام في قطر يوم 14 فبراير المقبل.

وقال رئيس النادي، أنه تم عقد جلسة لمجلس الإدارة، وكانت هناك

وجهة نظر بأن نلعب اللقاء وكان هناك وجهة نظر آخرى بعدم المشاركة.

وأضاف : " الأخوة في مجلس إدارة نادي الزمالك الذين صوتوا بالموافقة على المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي

التونسي، لهم كل الاحترام ولكن التصويت أقر بعدم خوض اللقاء".

وأكمل رئيس نادي الزمالك: " لن نلعب مباراة السوبر في قطر وهذا قرار نهائي، نرى قطر مثل تل أبيب او اسطنبول، لأنهم يحرضون على قتل جنودنا في سيناء، وقاموا بالتحريض على وزير الداخلية السابق بالإضافة إلى التسبب في استشهاد النائب العام المصري".