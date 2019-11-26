تشكيل ريال مدريد وباريس سان جيرمان المتوقع لمباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو الإسباني مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي.. حراسة المرمى : كورتوا خط الدفاع : كارفخال، فاران، سيرجيو راموس، ميندي خط الوسط : كاسيميرو، فالفيردي ، مودريتش، كروس خط الهجوم : كريم بنزيما. Advertisements ومن المتوقع أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي .. حراسة المرمى : كيلور نافاس خط الدفاع : داجبا، تياجو سيلفا، كيمبابا، بيرنارت خط الوسط : ماركينيوس، جاي، فيراتي خط الهجوم : أنخيل دي ماريا، إيكاردي، كيليان مبابي. مبابي. وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان على أرضه بثلاثة أهداف دون رد. ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثانى برصيد ٧ نقاط، بينما يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد ١٢ نقطة دون أن يتلقى هزيمة، الذى ضمن تأهله للأدوار الإقصائية، بينما يحتل كلوب بروج الإلماني المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتذيل جالطة سراي التركي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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