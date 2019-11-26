تشكيل يوفنتوس وأتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة اليوم بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم الإيطالي مباراة فريقه يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس كالتالي.. في حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيليو خط الوسط: سامي خضيرة، بيانيتش، بيرنارديسكي في الهجوم: هيجواين، باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو Advertisements ومن المتوقع أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي.. في حراسة المرمى: يان أوبلاك خط الدفاع: ارياس، هيرموسو، فيليبي، لودي خط الوسط: توماس بارتي، كوكي، ساؤول في الهجوم: ليمار، جواو فيليكس، ألفارو موراتا ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثانى برصيد ٧ نقاط، بينما يتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن تأهله للأدوار الإقصائية، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو الروسي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع باير ليفركوزن الألماني صاحب المركز الرابع.

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