موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة فريقه مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك تنطلق مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والساعة الثانية عشرة صباحًا من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك تذاع مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق يوسف سيف. حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق يوسف سيف. وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانشسر سيتي بثلاثة أهداف دون رد . ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع دينامو زغرب الكرواتي صاحب المركز الثاني بينما يتذيل أتلانتا الإيطالي المجموعة بنقطة واحدة.

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