لجنة الحكام ترفض عقاب الصباحي بعد لقاء الزمالك وإنبي

رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف الحكم محمد الصباحي، بعد احتساب ركلة جزاء للزمالك أمام إنبي أمس بالدوري. بالدوري. ويرى مسئولو اللجنة أن احتساب ركلة الجزاء لم يكن قرار الصباحي وإنما قرار الحكم المساعد هاني عبد الفتاح. الصباحي وإنما قرار الحكم المساعد هاني عبد الفتاح. وأفاد مسئولو اللجنة بأن الصباحي قدم مباراة جيدة أمس ولم يرتكب أخطاء مؤثرة في نتيجة اللقاء.

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