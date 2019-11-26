موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو الإسباني مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان تنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والساعة الثانية عشرة صباحًا من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان Advertisements تذاع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة. إن سبورت HD 1 المشفرة. وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان على أرضه بثلاثة أهداف دون رد. ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثانى برصيد ٧ نقاط، بينما يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد ١٢ نقطة دون أن يتلقى هزيمة، الذى ضمن تأهله للأدوار الإقصائية، بينما يحتل كلوب بروج الإلماني المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتذيل جالطة سراي التركي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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