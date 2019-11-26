موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم الإيطالي مباراة فريقه يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة Advertisements الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والساعة الثانية عشرة صباحًا من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة. إن سبورت HD 3 المشفرة. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإسجابي بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بهدفين لكل منهما. ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثانى برصيد ٧ نقاط، بينما يتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن تأهله للأدوار الإقصائية، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو الروسي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع باير ليفركوزن الألماني صاحب المركز الرابع.

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