رياضة | صلاح لن يكون مثل رونالدينيو.. مانويل جوزيه يفجر مفاجأة أثناء قيادته الأهلي

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فجر مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن كأس العالم للأندية التي شارك بها القلعة الحمراء رفقة البرتغالي 3 مرات.

صلاح لن يكون مثل رونالدينيو.. مانويل جوزيه يفجر مفاجأة أثناء قيادته الأهلي

وقال جوزيه في تصريحات للصحافة البرتغالية اليوم: "جميع اللاعبين في بطولة كأس العالم للأندية خلال السنوات الماضية عانوا بشكل كبيرة بسبب فارق التوقيت".

وتابع: "شاركت مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات وجميعها كانت في اليابان لقد كان الأمر مملا للغاية لم يشعر أحد بالراحة فارق التوقيت كان أمرا في غاية الصعوبة على الجميع ليس الأهلي فقط فقد كنا ننام نهارا ونتدرب ليلا".

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وأضاف: "في مرة من المرات تحدثت مع رونالدينيو وديكو ثنائي برشلونة السابق، وأكدا لي أن الأمور تبدو صعبة للغاية ويعانيان بشدة من فارق التوقيت حيث أخبراني أنهما كانا يسهران في الليل وينامان بالنهار ولم يجد الثنائي أي متعة في بطولة كأس العالم التي أقيمت باليابان".

واختتم المدرب البرتغالي المخضرم: "محمد صلاح مع ليفربول لن يعاني مثلما عانى رونالدينيو ونجوم سابقين خاصة أن البطولة هذه المرمى ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر القادم".

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر يوم 11 ديسمبر القادم وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.