رياضة | اليوفنتوس يسعى لخطف هدف ريال مدريد في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوفنتوس يسعى لخطف هدف ريال مدريد في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إن يوفنتوس الإيطالي سيخوض جرباً مع ريال مدريد بشأن الحصول على خدمات لاعب خط وسط توتنهام هوتسبرفي الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينتهي عقد الدنماركي كريستيان اريكسن الحالي في نهاية هذا الموسم ، مما يعني أن اللاعب حر في التحدث مع الأندية الأخرى في يناير المقبل.

يُزعم أن نادي ريال مرديد اقترب من إكمال صفقة مع اريكسن عبر نافذة الانتقالات الصيفية 2020.

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وفقًا اصحيفة " لكوريري ديلو سبورت " ، سيبحث فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي (سيريا اي) اختطاف محاولة ريال مدريد للتعاقد مع لاعب خط الوسط من خلال إطلاق نهج خاص بهم.

ويحتفظ يوفنتوس بتاريخ في استكمال عمليات النقل المجانية الداهية ، كما رأينا مع إمري كان ، أدريان رابيوت وآرون رامزي في الآونة الأخيرة.

يذكر ان لم يكن يشارك كريستيان إريكسن في أول مباراة له مع جوزيه مورينيو ، في بداية المباراة ضد وست هام يونايتد في نهاية الأسبوع.