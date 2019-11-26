رياضة | 3 مطبات تهدد الزمالك بسقوط تاريخي أمام مازيمبي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مطبات تهدد الزمالك بسقوط تاريخي أمام مازيمبي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق الزمالك بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" هزيمة مفاجئة أمام فريق إنبي بقيادة المدرب الزملكاوي "حلمي طولان" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أم الاثنين على ستاد "السلام" في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انبي كان البادئ بتسجيل الأهداف، بعدما سجل هدفًا مبكرًا عن طريق لاعبه محمد بسيوني بالدقيقة الأولي من زمن اللقاء، ونجح محمود علاء في إدراك التعادل للفارس الأبيض من ركلة جزاء بالدقيقة 42، واستطاع محمد شريف مهاجم الأهلي السابق في خطف هدف الفوز للفريق البترولي بالدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد انبي إلي 4 نقاط ويحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري، بينما تراجع الزمالك للمركز الرابع في الترتيب برصيد 10 نقاط، خلف الأهلي المتصدر بـ 12 نقطة، وبيراميدز الثاني بـ11 نقطة، والمقاولون المتفوق عليه بفارق الأهداف ويحتل المركز الثالث.

مصير مُظلم ينتظر الزمالك أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

بعد خسارته أمس أمام إنبي والمستوي المتواضع الذي ظهر عليه الفريق، وتراجع أداء عدد من لاعبيه، أصبح ينتظر الزمالك مصيرًا مظلمًا في مباراته ضد فريق مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشواره بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 30 نوفمبر الجاري، وبات الفارس الأبيض مهددًا بخسارة تاريخية أمام بطل الكونغو على ملعبه، ويرجح ذلك لعدة أسباب ومؤشرات نستعرضها في هذا التقرير:

1- انتصارات "مازيمبي" التاريخية:

اعتاد فريق مازيمبي تحقيق الانتصارات الثقيلة خلال مشواره في مختلف البطولات خلال الفترة الماضية وخاصة البطولات الإفريقية (دوري الأبطال – الكونفيدرالية – السوبر الإفريقي)، حيث لا يرحم الفريق الكونغولي منافسيه أبدًا سواء داخل أو خارج ملعبه، وإذا بحثنا في سجل مواجهات الفريق الأخيرة، سنجده حقق العديد من الانتصارات العريضة أبرزها كان علي حساب سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، والإفريقي التونسي بنتيجة 8-0 في النسخة الماضية من دوري الأبطال الإفريقي، بالإضافة لتحقيق انتصارات كبيرة برباعيات وخماسيات وسداسيات بالدوري الكونغولي.

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2- ستاد "الرعب" في الكونغو:

يعتبر ستاد "مازيمبي" في مدينة لوبومباتشي بالكونغو الديمقراطية أحد العوامل التي ترجح كفة فريق مازيمبي في مبارياته ضد الأندية الإفريقية، ومن الأسباب التي تهدد الزمالك بخسارة قاسية أمام بطل الكونغو، حيث لم يستطيع أي فريق الخروج فائزًا من هذا الملعب خلال السنوات الأخيرة

فريق مازيمبي لم يخسر على ملعبه في البطولات القارية منذ حوال 9 سنوات، حيث خاض علي ستاد "مازيمبي" أو ستاد "الرعب" ما يقرب من 49 مباراة في مختلف بطولات إفريقيا (دوري الأبطال – الكونفيدرالية – السوبر الإفريقي)، حقق الفوز في 40 مباراة ، وتعادل في 9 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

كما كان هذا الملعب الذي تم افتتاحه عام 2011 شاهدًا على تتويج مازيمبي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2015، وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2016، 2017، بالإضافة للتتويج بكأس السوبر الإفريقي عام 2016.

3- تفوق تاريخي لمازيمبي على الزمالك:

ما يهدد الزمالك ايضًا بخسارة عريضة أمام مازيمبي في لقاء السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا، هو التفوق التاريخي للفريق الكونغولي على الفارس الأبيض في تاريخ مواجهات الفريقين الإفريقية.

وتقابل الزمالك ومازيمبي في 6 مواجهات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الفارس الأبيض في مباراة وحيدة، بينما خسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

ولم يستطيع الزمالك تحقيق أي انتصار على بطل الكونغو منذ فوزه 2-0 في اياب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2002، وتقابل الفريقين بعدها 4 مرات فاز مازيمبي 3 مرات وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخيرة بينهما.