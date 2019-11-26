رياضة | ماذا قالت صحف إسبانيا عن "مبابي" قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت صحف إسبانيا عن "مبابي" قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، وذلك قبل موقعة فريقه أمام ريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "الماركا" الأسبانية بأن مبابي يختبر ريال مدريد الجديد، والذي يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة بالليجا ودوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة بأن المهاجم المرغوب لدى كل الجماهير المدريدية يهدد فترة مدريد العظيمة.