رياضة | ماذا قالت صحف إسبانيا عن "مبابي" قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت صحف إسبانيا عن "مبابي" قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "الماركا" الأسبانية بأن مبابي يختبر ريال مدريد الجديد، والذي يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة بالليجا ودوري الأبطال.
وأضافت الصحيفة بأن المهاجم المرغوب لدى كل الجماهير المدريدية يهدد فترة مدريد العظيمة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد كالتالي :-
حراسة المرمى : كيلور نافاس
خط الدفاع : داجبا - تياجو سيلفا - كيمبابا - بيرنارت
خط الوسط : ماركينيوس - جاي - فيراتي
خط الهجوم : أنخيل دي ماريا - إيكاردي - كيليان مبابي.
فيما ذكرت صحيفة "الآس" بأن مبابي هو من يلفت الأنظار الليلة في مباراةٍ يحتاج فيها مدريد للفوز لضمان التأهل.
ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد ١٢ نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ٧ نقاط.