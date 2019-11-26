رياضة | الأهلي يتدرب في تونس اليوم استعدادا للنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتدرب في تونس اليوم استعدادا للنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في العاصمة التونسية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب الجامعة التونسية.

ويتدرب الأهلي اليوم وغدا على ملعب الجامعة التونسية، على أن يخوض مرانه الأخير يوم الخميس على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي.

يذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق في تونس.

وعقد فايلر جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة، وملاعب التدريب، وتفاصيل برنامج الفريق في رحلة تونس، بعد الاتصالات الهاتفية التي جمعت مدير الكرة مع سمير عدلي المدير الإداري للفريق الذي سبق البعثة إلى تونس أمس الأول لترتيب كافة الأمور قبل وصول البعثة.