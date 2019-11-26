رياضة | مدرب الأهلي يتخلف عن السفر لتونس بأوامر "فايلر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يتخلف عن السفر لتونس بأوامر "فايلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلحق سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببعثة الفريق الأحمر في تونس بعد غد الخميس.

وكان قمصان قد عاد إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بناء على تكليف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق؛ لقيادة تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس التي بدأت صباح اليوم.

وسيتولى قمصان تدريبات اللاعبين المتواجدين في القاهرة قبل السفر صباح الخميس المقبل إلى تونس للحاق ببعثة الأهلي، والتواجد في مباراة النجم الساحلي التونسي.

يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل، على ملعب رادس بالعاصمة التونسية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز لعتلي صدارة الترتيب بعد خسارة الزمالك أمام إنبي بهدف مقابل هدفين.