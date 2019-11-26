رياضة | الأهلي يتسلح بـ"قلب رجل واحد" أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتسلح بـ"قلب رجل واحد" أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف بان الفريق بدأ في التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل.

وأوضح أن الأهلي يحترم فريق النجم الساحلي التونسي صاحب الخبرات في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها ستجمع الأهلي صاحب التصنيف الأول في المجموعة الثانية والنجم الساحلي صاحب التصنيف الثاني.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي سيكونون على قلب رجل واحد؛ لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في ضربة البداية بمرحلة المجموعات.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز أمس على الجونة برباعية نظيفة ليعتلي صدارة الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام إنبي بهدف مقابل هدفين.