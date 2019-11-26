رياضة | الأهلي يتسلح بـ"قلب رجل واحد" أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتسلح بـ"قلب رجل واحد" أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف بان الفريق بدأ في التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل.
وأوضح أن الأهلي يحترم فريق النجم الساحلي التونسي صاحب الخبرات في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها ستجمع الأهلي صاحب التصنيف الأول في المجموعة الثانية والنجم الساحلي صاحب التصنيف الثاني.
وأشار إلى أن لاعبي الأهلي سيكونون على قلب رجل واحد؛ لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في ضربة البداية بمرحلة المجموعات.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز أمس على الجونة برباعية نظيفة ليعتلي صدارة الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام إنبي بهدف مقابل هدفين.