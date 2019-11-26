رياضة | كلاكيت سادس مرة.. حلمي طولان "رجل" قهر الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاكيت سادس مرة.. حلمي طولان "رجل" قهر الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي الزمالك أمام إنبي بقيادة حلمي طولان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020.

ويعد حلمي طولان من أكثر المدربين تحقيقًا للفوز على نادي الزمالك رغم أنه أحد بناء ميت عقبة لكنه يخوض مباريات القلعة البيضاء بروح عالية وإصرار شديد.

حلمي طولان × الزمالك

يعتبر طولان واحد من أكثر أبناء ميت عقبة تحقيقًا للانتصارات ضد الزمالك وجاءت كالتالي:

- 2004 / 2005 .. حرس الحدود (طولان) 1 – 0 الزمالك (الدوري)

- 2005 / 2006.. حرس الحدود (طولان) 5 – 0 الزمالك (الدوري)

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- 2011 / 2012 .. اتحاد الشرطة (طولان) 2 – 1 الزمالك (الدوري)

- 2017 / 2018.. طلائع الجيش (طولان) 1 – 0 الزمالك (الدوري)

- 2018 / 2019.. الاتحاد السكندري (طولان) 1 – 0 الزمالك (البطولة العربية)

- 2019 / 2020.. انبي (طولان) 1 – 0 الزمالك (الدوري)