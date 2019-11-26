رياضة | نتائج اليوم الأول من ىالأسبوع الخامس في دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج اليوم الأول من ىالأسبوع الخامس في دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج اليوم الأول من الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة، الذي تنظمه الوزارة للعام السابع علي التوالي، بمشاركة 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وانتهت المباريات ب " 116 " مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل " 22 " مواجهة بين مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرز اللاعبين "541" هدف في "138" مواجهة.

وسجلت مراكز شباب محافظة الأقصر أعلي معدل تهديفي في الجولة الأولي للأسبوع الخامس ب " 39 " هدف من "8" مباريات، وجاءت مراكز شباب البحر الأحمر الأقل تهديفًا ب "6" من مباراة وحيدة.

وتستكمل مباريات الأسبوع الخامس من الدوري غدًا الأربعاء، وتعد مباريات هذا الأسبوع هي نهاية الدور الأول من الدوري، على أن يبدأ الدور الثاني في بداية ديسمبر القادم.