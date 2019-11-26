اونلاين | kora now| مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا

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معرفة موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : جواد بدة

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الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

وتضم القائمة 19 لاعباً هم، حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، دييجو ألتوب، الدفاع: دانى كارفخال، ميليتاو، رافاييل فاران، أودريوزولا، فيرلاند ميندي، دي لا فونتي، خط الوسط: تونى كروس، كاسيميرو، جيمس رودريجيز، الهجوم: هازارد، بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

مشاهدة مباراة الريال ضد باريس سان جيرمان فى دوري ابطال اوروبا اون لاين

بينما يدخل باريس سان جيرمان مباراة الليلة أمام ريال مدريد، بدون ثلاثى الهجوم النارى نيمار ومبابى وكافانى وعلى الرغم من عودة نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا الذى شارك لأول مرة هذا الموسم السبت الماضى ضد ستراسبورج وسجل هدف المباراة الوحيد والذى منح حامل لقب الدورى الفرنسى الفوز، إلا أنه سيغيب اليوم للإيقاف بعد طرده فى الموسم الماضى ضد مانشستر يونايتد.

فى الوقت نفسه، يغيب كل من كيليان مبابى وإدينسون كافانى ودراكسلر، لكن الفريق يدخل المباراة منتشيا بثلاث انتصارات متتالية في الدوري رغم غياب هجومه الناري، وبدأ توماس توخيل المدير الفنى فى الاعتماد على إيكاردى المنضم حديثًا من الإنتر.