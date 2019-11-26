اونلاين | كورة لايف| yalla shootمشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف| yalla shootمشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ريال مدريد الإسباني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

ويحاول ريال مدريد أن يستغل عاملي الأرض والجمهور في تحقيق انتصار مهم للغاية، خاصة أنه يبحث عن احتلال صدارة المجموعة مع نهاية دور المجموعات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن حقق الفوز في 2، وخسر في 1، وتعادل في 1.

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وسيحاول ريال مدريد أن يحصد ثلاث نقاط هامة للغابة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقان على صدارة المجموعة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا، بينما فريق باريس سان جيرمان فيحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن فاز فيهم جميعهم وحصد العلامة الكاملة.

ويقدم فريق باريس سان جيرمان مستوى رائع للغاية خلال الموسم الحالي بدوري الأبطال، بل أن البعض يرشحه بقوة للتتويج باللقب هذا الموسم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا، وستكون المباراة ثأرية لفريق ريال مدريد الإسباني، خاصة أنه قد تعرض لهزيمة كبيرة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة اللقاء.

بينما فريق باريس سان جيرمان سيبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الاحتفاظ بصدراة المجموعة، خاصة أنه قد تبقى جولة واحدة فقط قبل نهاية دور المجموعات.