اونلاين | كورة جول YALLA SHOOT مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو بث مباشر يلا شوت Juve VS Atletico كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس NOW R

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يواجه فريق يوفنتوس فى الرابعة عصر اليوم السبت، فريق أتلانتا على ملعب أتليتي أزوري دي ايطاليا، ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويتصدر اليوفي جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيده عن أقرب ملاحقيه فريق انتر ميلان، في المقابل يحتل فريق أتلانتا المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ويستهدف فريق السيدة العجوز بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز للاستمرار في الصدارة وتحقيق فوز معنوي قبل موقعة أتليتكو مدريد في مسابقة دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، محاولا الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقات المحلية والأوروبية.

يوفنتوس Vs اتليتكو مدريد.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

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الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .

المعلق : رؤوف خليف .

نتيجة مباراة الذهاب : اتليتكو مدريد (2-2) يوفنتوس.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .