اونلاين | يلا Kora match شوت PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر juventus LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة م

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مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 2019/11/26 دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق اتليتكو مدريد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن فريق يوفنتوس من احتلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، حصدها من خلال فوزه في 3 مباريات وتعادل خلال مباراة واحدة حيث تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق الفوز خلال مباراته الأخيرة أمام فريق لوكوموتيف موسكو والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، فيما يأتي فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط حصدها من خلال فوزه في مباراتين وتعادل خلال مباراة إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال مباراة واحدة، جدير بالذكر فقد التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلاً منهما، ويسعى الفريقان أن يحققا الفوز خلال هذه المباراة وأن يقتربا من تحقيق الفوز بلقب البطولة.

يواجه فريق يوفنتوس فى الرابعة عصر اليوم السبت، فريق أتلانتا على ملعب أتليتي أزوري دي ايطاليا، ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويتصدر اليوفي جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيده عن أقرب ملاحقيه فريق انتر ميلان، في المقابل يحتل فريق أتلانتا المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ويستهدف فريق السيدة العجوز بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز للاستمرار في الصدارة وتحقيق فوز معنوي قبل موقعة أتليتكو مدريد في مسابقة دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، محاولا الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقات المحلية والأوروبية.

يوفنتوس Vs اتليتكو مدريد.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

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الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .

المعلق : رؤوف خليف .

نتيجة مباراة الذهاب : اتليتكو مدريد (2-2) يوفنتوس.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .