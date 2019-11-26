شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس فوتبول» تكشف رسالة «ميسي» الصادمة إلى «نيمار»: سأرحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية محتوى رسالة قائد برشلونة ليونيل ميسي لزميله السابق نيمار، نجم باريس سان جيرمان حاليًا، لإقناعه بالعودة إلى البلوجرانا خلال الصيف الماضي.

وحسب المجلة الشهيرة، فإن محادثة جرت بين «ميسي» ونيمار قال فيها الأول للثاني: «خلال عامين سأرحل، وستكون وحيدًا، وستأخذ مكاني».

وكان برشلونة قد سعى بشدة لإعادة لاعبه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن كل عروضه واجهها الرفض من باريس سان جيرمان، رغم رغبة اللاعب في العودة إلى البلوجرانا.