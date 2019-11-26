شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النني» يكشف موقف اللاعب من العودة إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء نظمي، وكيل محمد النني، لاعب بيشكتاش التركي ومنتخب مصر، عن رغبة موكله في العودة يومًا ما للعب للنادي الأهلي.

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وكان «النني» قد بدأ مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل انتقاله إلى المقاولون العرب ومنه إلى رحلته الاحترافية التي شهدت تمثيله كل من بازل السويسري وأرسنال الإنجليزي قبل انضمامه مطلع هذا الموسم إلى بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة.

وأوضح نظمي، في تصريحات لقناة الأهلي، أن النني يرغب في تنفيذ وصية والدته باللعب في الأهلي، موضحًا أن اللاعب من أبناء النادي ولا يزال يحتفظ بقميصه الخاص بقطاع الناشئين في منزله بالمحلة.

وكانت تقارير صحفية تركية قد أشارت إلى رغبة بيشكتاش في تمديد إعارة اللاعب لموسم آخر بعدما نجح في حجز موقعًا أساسيًا في تشكيل الفريق خلال المباريات الأخيرة والتي شهدت نجاحًا كبيرًا وانتصارات متتالية لأبناء إسطنبول.